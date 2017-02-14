Украина была в центре переговоров Могерини с новой администрацией Трампа – ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом во вторник в Страсбурге на пленарном заседании Европейского парламента, в рамках которого состоялось обсуждение ухудшения ситуации на востоке Украины, сообщил представитель Совета ЕС Иан Борг (Ian Borg).

Он напомнил, что Могерини посетила Вашингтон на прошлой неделе, где встречалась со своими американскими коллегами. «Она использовала эту возможность, чтобы еще раз огласить общую позицию ЕС, в том числе и относительно санкций. Мы не видим санкции как цель, но как инструмент. Мы продолжаем говорить снова и снова, что, когда Минские договоренности будут выполнены, санкции будут сняты. Это также означает, что, как долго договоренности не будут выполнены, санкции будут оставаться на месте», - напомнил он позицию ЕС.

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По словам Борга, также европейская и американская стороны обсудили вопросы по поддержке выполнения Минских договоренностей. При этом представитель Совета ЕС отметил, что ЕС к этому готов. Так, Брюссель увеличил финансовую и техническую поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. «Мы готовим комплексную программу для территорий, контролируемых правительством вблизи линии соприкосновения. Мы хотим поддержать экономическое развитие, социальное вовлечение и создание рабочих мест. Это будет продолжено программой финансовой помощи на период 2018-2020 годов, чтобы подготовить основу для больших усилий по реконструкции, когда это позволят условия», - отметил он.

Кроме этого, Борг заявил, что Россия несет прямую ответственность за решение конфликта на Донбассе.