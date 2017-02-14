Боевики обстреляли свои передовые позиции и обвинили в этом силы АТО – разведка

Боевики обстреляли свои передовые позиции на Донбассе и обвинили в этом украинских военных.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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«Военнослужащие 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ обстреляли свои передовые позиции из крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сообщении.

В то же время, отмечают в разведке, командование оккупантов обвинило в обстреле силы АТО.

Как сообщал УНИАН ранее, в ОБСЕ заявляют, что боевики осуществили предупредительные выстрелы, когда миссия обнаружила танк под маскировочной сеткой в поселке Пикузы (бывшее Коминтерново - УНИАН.).

"12 февраля, когда наблюдатели зафиксировали замаскированный танк (неустановленного типа) в подконтрольных "ДНР" Пикузах, они слышали 15-20 выстрелов из стрелкового оружия за 50-100 м от позиции СММ неподалеку от места, где стоял танк", - говорится в отчете ОБСЕ.