Парламент Нидерландов проведет голосование о ратификации соглашения об ассоциации с Украиной на следующей неделе - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ANP Nieuws.

"Парламент Нидерландов проведет голосование о ратификации соглашения об ассоциации с Украиной на следующей неделе", - говорится в сообщении.

"И решение сената не зависит от парламентских выборов, намеченных на 15 марта", - отмечает издание.

Отметим, ранее Reuters сообщал, что парламент не рассмотрит соглашение раньше следующей недели.

"Это означает, что парламент не будет голосовать по договору перед тем, как идти в отпуск 24 февраля (перед выборами - ред.)", - отмечало издание.

Но позже эта информация была опровергнута самим же изданием.

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Как известно, в парламент Нидерландов подали проект ратификации соглашения.

15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению. Евросовет подчеркнул, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств - членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерланды ратифицирует соглашение и его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.

В тот же день Рютте заявил, что намерен как можно скорее предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязательном решении. В МИД Украины надеются, что нижняя палата парламента Нидерландов в январе 2017 года завершит ратификацию Соглашения об ассоциации.