"Харьковские соглашения" были денонсированы, военная база РФ в Крыму незаконна - нардеп

"В 2014 году были отменены "Харьковские соглашения", все было денонсировано", – цитирует Пашинского 112.ua.

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Отвечая на вопрос, законно ли в Крыму находится российская военная база, нардеп сказал: "Нет, незаконно".

Напомним, 21 апреля 2010 года в Харькове экс-президент Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможным продлением еще на пять лет. В обмен на это Украина должна была получить скидку при закупках российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.