"Харьковские соглашения" были денонсированы, военная база РФ в Крыму незаконна - нардеп

22:22, 11 февраля 2017
Политика
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"Харьковские соглашения" были денонсированы в 2014 году, военная база РФ в Крыму находится незаконно, заявил народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский.

Фотоиллюстрация / REUTERS

"В 2014 году были отменены "Харьковские соглашения", все было денонсировано", – цитирует Пашинского 112.ua.

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Отвечая на вопрос, законно ли в Крыму находится российская военная база, нардеп сказал: "Нет, незаконно".

Напомним, 21 апреля 2010 года в Харькове экс-президент Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможным продлением еще на пять лет. В обмен на это Украина должна была получить скидку при закупках российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.

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Теги: #Крым#Харьковские соглашения