"Харьковские соглашения" позволили РФ аннексировать Крым - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала 1+1, передает ТСН.

"Мы не могли ничего сделать, когда самолеты садились на аэродромах в Крыму, потому что Янукович подписал Харьковские соглашения", – отметил глава МВД.

Аваков пояснил, что руководители страны в 2014 году рассматривали вариант отправки украинских военных в Крым, однако отказались от него из-за отсутствия боеспособной армии.

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Также Аваков рассказал, как украинские спецназовцы в Крыму изменили присяге и сдали полуостров оккупантам. Чиновник говорит, что не было с кем не только отстаивать полуостров, но и сам министр не был уверен в своей безопасности.

Его мнение поддержал и тогдашний и.о. министра обороны Игорь Тенюх. По его мнению, Крым должен был стать предлогом для широкомасштабной агрессии против Украины, поэтому 5 тысяч украинского войска не изменили бы ситуации, а лишь бы спровоцировали полномасштабную войну с РФ.

Отмечается, что бывший исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх неоднократно докладывал высшему руководству страны, включая президента, о необходимости введения военного положения в Крыму и мобилизации по всей стране. Однако, говорит адмирал, его предложения не приняли в работу, поэтому он подал в отставку.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля было обнародовано стенограмму заседания СНБО, которое состоялось 28 февраля 2014 года, о ситуации, которая сложилась в государстве в конце февраля – в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной Республики Крым).