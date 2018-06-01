События недели: версия читателей УНИАН – Гиви поддержал "режим тишины", Польша ругает нас из-за Бандеры, а посол Германии хочет на выборы на Донбассе

Началась эта неделя со скандальных заявлений лидера правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского. Он довольно резко высказался по поводу такой персоны, как Степан Бандера, и отношения к нему в Украине. По его словам, Польша никогда не примет существования в Украине «культа людей, совершивших геноцид против поляков», добавив при этом, что украинцы «превзошли немцев в жестокости против поляков». Но на этом он не остановился, рассказав о жестком разговоре по этому поводу с президентом Украине.

«Я ясно сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел», – подчеркнул Качинский.

По большому счету, это выступление польского политика подвело некую итоговую черту под тем периодом, когда Польшу называли «адвокатом Украины в Европе». Стало окончательно ясно, что теперь наши пути начинают расходиться в немного разные стороны, и нового «букетно-конфетного» периода в наших отношениях, в ближайшее время, уже не предвидится.

К сожалению, в Украине на официальном уровне на такие откровения поляка отреагировали крайне вяло, если не сказать, что вообще не заметили. Видимо, наши властьимущие заняты более важными делами, потому и проморгали изменение настроений в соседней стране. Или просто махнули рукой на поиски такого решения по спорным историческим вопросам, которое устроило бы обе стороны и позволило бы перевернуть эту страницу в наших отношениях.

Более-менее внятно последнюю волну провокаций в Украине и Польше (последние из которых – марш в Перемышле и нападение на консульство Польши во Львове), завершившуюся этим заявлением Качинского, прокомментировала только глава подкомитета ВР по вопросам безопасности Ирина Фриз. По ее мнению, Украина и Польша столкнулись лбами не без помощи Кремля, который усердно работает над распространением в Польше антиукраинских настроений, одновременно ухудшая отношение к полякам в Украине. Фриз выразила надежду, что, несмотря на все противоречия, Киев и Варшава все-таки скоординируют свои усилия, чтобы не дать Кремлю вбить клин в наши отношения.

Также на этой неделе читатели следили за скандалом, развернувшимся вокруг последнего интервью посла Германии в Украине. Эрнст Райхель в интервью одному из СМИ подтвердил наличие немецко-французского варианта «дорожной карты» реализации Минских соглашений. Он не стал вдаваться в конкретику, но даже общие тезисы дают основания считать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине.

Дело в том, что посол допустил возможность проведения выборов на Донбассе еще до вывода оттуда российских оккупационных войск. При этом провел исторические параллели, вспомнив о проведении последних парламентских выборов в ГДР, когда решался вопрос об объединении Германии, и которые состоялись в присутствии Западной группы советских войск. Видимо, Райхель забыл, что в то время СССР уже доживал свои последние дни, Горбачев уже давно дал принципиальное согласие на объединение, и немецкие партии по-настоящему могли участвовать в избирательных кампаниях, а СМИ - их освещать.

В общем, это заявление произвело в Украине эффект разорвавшейся бомбы. МИД Украины вызвал посла «на ковер» для дачи объяснений относительно «некорректных высказываний», а глава украинского внешнеполитического ведомства Климкин не совсем дипломатично прокомментировал заявления Райхеля, написав в твиттере, что с нас «фарсов достаточно».

В Раде ряд депутатов призвали бойкотировать прием в немецком посольстве по случаю 25-й годовщины его открытия в Украине. Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко пошла еще дальше, потребовав от Райхеля опровергнуть свое заявление, расценив его позицию «недипломатичной и оскорбительной для Украины и украинцев». На этом она не остановилась и предложила Германии подумать о замене посла, который, по ее словам, уже не в первый раз допускает высказывания, играющее на руку российским оккупантам.

Но больше всех разошелся нардеп от БПП Алексей Гончаренко. Чтобы вы понимали, что это за персонаж, дам краткую справку: Гончаренко - сын экс-мера Одессы Костусева, со времен Майдана молодой человек оперативно перекрасился из сторонника Януковича и защитника русского языка в настоящего украинского патриота, хотя еще несколько лет назад называл Украину «искусственно сшитым» государством, а Одессу – столицей Новороссии.

Так вот, в порыве патриотических чувств он не придумал ничего умнее, как прийти под стены посольства Германии и совершить акт вандализма, разрисовав красной краской символ объединения Германии – фрагмент разрушенной Берлинской стены. Поскольку нынче проявлять свой патриотизм надо так, чтобы все увидели и по достоинству оценили, депутат прихватил с собой фотографа, который должен был все это запечатлеть для последующего хвастовства в Фейсбук.

Это уже было слишком. Одно дело – критиковать посла за его высказывания, а другое – гадить на один из важнейших для немцев символов. Украинский политикум, понимая, что последствия такой «акции» могут быть крайне неприятны, дружно осудил поступок молодого дарования из БПП. Гончаренко раскритиковали все, кому не лень, подключился даже президент Порошенко, который поспешил успокоить немцев заявлением, что подобное поведение нардепа «абсолютно неприемлемо». Надеюсь, Гончаренко от своих коллег хорошенько получит по шее, и в следующий раз будет сначала думать, а потом делать.

Впрочем, о после Германии и Гончаренко наши читатели быстро забыли, поскольку эту историю затмила радостная для украинцев новость, пришедшая с оккупированного Донбасса, где «русский мир» продолжает пожирать своих детей. Главарь боевиков группировки «Сомали», народный герой фейковой «ДНР» и просто террорист Гиви, который пребывал в унынии с тех пор, как шлепнули его любимого партнера по терактам, грабежу и убийствам Моторолу, не выдержал одиночества и присоединился «к режиму тишины». А проще говоря – был уничтожен в своем кабинете на базе «Сомали».

По предварительной информации, он отправился в ад на встречу с Моторолой после того, как в окно его кабинета прилетел снаряд, выпущенный из реактивного пехотного огнемета «Шмель».

В ДНР решили не изобретать колесо, и прогнозируемо обвинили в произошедшем украинцев. Хотя нет, даже здесь они выставили себя на посмешище, заподозрив в уничтожении героя российских пропагандистов никого иного, а советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка.

Сам Шкиряк, ошалевший от такого внимания к своей немного комичной персоне, назвал это «откровенным дебилизмом» и добавил: «Странно, что я не завалил его вместе с Геращенко. Если бы они еще об этом заявили, то был бы полный комплект». Здесь я с ним согласен. Представить Антона Геращенко и Зоряна Шкиряка в амплуа неуловимых диверсантов может только очень нездоровый разум.

Понятно, что версия об «украинских мстителях» выглядит абсолютно глупо. База «Сомали» - охраняемый объект в окрестностях Донецка, а стрелявшие точно знали, куда и когда стрелять. Даже Джемс Бонд не смог бы незамеченным передвигаться по базе боевиков с метровой трубой огнемета за плечами, спокойно произвести выстрел и исчезнуть в неизвестном направлении.

Многие предполагают, что уничтожение Гиви является финальной стадией зачистки российскими спецслужбами взращенных ими же «лидеров» боевиков, таким образом, создавая, по заданию Кремля, благоприятные условия по впихиванию разворованного и разрушенного Донбасса назад в Украину. А устранение таких одиозных персонажей позволяет выбить из рук Киева формальный повод для отказа от амнистии и проведения выборов. Сюда же вписывается и недавнее уничтожение Моторолы, вкупе с загадочной смертью первого главаря «ЛНР» Болотова, который попил кофе и схлопотал инфаркт. Стоит отметить, что такой бесславный конец ожидал почти всех полевых командиров «Л/ДНР» - их либо ликвидировали в результате покушений при странных обстоятельствах, либо они бесследно пропадали в России.

Спустя пару дней после кончины Гиви появилась еще одна довольно интересная версия, что террориста уничтожили его же подельники из группировки «Сомали», отомстив за дезертирство под Авдеевкой.

По словам одного из боевиков, во время боев под Авдеевкой Гиви, который в действительности никогда и не воевал, будучи «героем» только в сюжетах российских пропагандистов, отошел от позиций батальона, выстрелил себе в ногу и смылся в госпиталь в Донецке. «Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, а он думал, что нас уже нет в живых!», - рассказал боевик.

Подытоживая, можно сказать только одно – звезда «народного героя» бесславно закатилась в сгоревшем кабинете, а не украинской тюрьме, где он мотал бы свой пожизненный срок за совершенные на Донбассе преступления.

Отмечая долгожданное воссоединение Гиви с Моторолой, наши читатели пропустили выпуск очередной серии украинского сериала «Безвизовые истории». Так вот, информирую. В 987-й серии один из героев многосерийного фильма Гройсман попытался объяснить, почему украинцы не получили «безвиз» в конце прошлого года. А специально приглашенная звезда из Европы, играющая роль президента Еврокомисии Жан-Клод Юнкера, пообещала безвиз к лету. Также в этой серии не сдержался и прервал свое молчание и вещун, который обитает на Банковой. В этот раз он изрек очередное пророчество о сроках отмены виз, которое совпадает с обещаниями Юнкера. Вот теперь уже не знаю – сбудется обещание или нет. Посмотрим.

Пропустили наши читатели и сообщения об очередном успехе в деле развития альтернативной энергетики. Пока мы продолжаем сжигать уголь, переплачивая за него через всякие мутные схемы типа «Роттердам+», в Европе впервые в истории мощность ветряных станций превзошла показатели угольного сектора. Это действительно эпохальное событие. Как сообщают европейские СМИ, совокупная мощность ветряных электростанций в Европе в прошлом году достигла невероятных 153,7 гигаватта, уступив по этому показателю только ТЭС, работающим на природном газе. Нам же пока о таком остается только мечтать.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН