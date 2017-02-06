"Долго терпели": Качиньский "ясно" сказал Порошенко, что украинцы с Бандерой в Европу не войдут

Об этом он заявил в интервью изданию Do Rzeczy, сообщает "ЕвроПравда".

"Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться, чтобы в Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков", - отметил Качиньский.

По словам политика, украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков".

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"Короче говоря, это дело определенного выбора Украины. Я ясно сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", – подчеркнул Качиньский.

Лидер правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявлял о том, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки в Украине собственной истории, в частности роли УПА.

Отметим, ранее в интервью изданию "Новое время" директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что совершенно ошибочным является представление о Бандере как о главном антипольском герое, как неправильным является и привязывание имени Бандеры к польско-украинскому конфликту времен Второй мировой войны.

"С 1943 года Бандера был в тюрьме, причем находился там одновременно с руководителем польского подполья Стефаном Ровецким. Меня также удивляют заявления некоторых польских политиков, которые считают нормой давать свои оценки украинской истории, реагировать на те или иные попытки изменения топонимики в Украине. Никто из украинских политиков не позволял себе такого в отношении польской исторической памяти, хотя мы знаем, что во многих населенных пунктах поляков улицы и площади названы именами тех людей, которые осуществляли убийства украинского мирного населения", - отметил Вятрович.

Бандеру историк назвал типичным революционером своего времени.

"Вряд ли можно было назвать демократами Юзефа Пилсудского или других польских политиков того времени, которые стали символами борьбы польского народа за независимость. Их память увековечили не как демократических правителей, а как людей, которые поднялись и организовали борьбу за свободу собственного народа", - сказал Вятрович.