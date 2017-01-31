Смерть первого главаря "ЛНР": жена Болотова подозревает, что его отравили

По её словам, накануне смерти Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА (г. Москва), сообщают российские СМИ.

Как отметила Болотова, когда экс-главарь "ЛНР" вернулся после этой встречи домой, через некоторое время он пожаловался жене, что ему стало плохо.

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"Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?", — рассказала супруга Болотова. — На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится..."

Она рассказала, что все равно решила обратиться за медицинской помощью и пошла в поликлинику, чтобы прикрепить Болотова к медучреждению. Вернувшись домой, она обнаружила экс-главаря "ЛНР" уже в бессознательном состоянии и тут же вызвала бригаду скорой помощи, но к моменту приезда медиков Болотов уже был мёртв.

В то же время, жена Болтова отметила, что на здоровье он особо никогда не жаловался, только иногда "говорил, что сердце покалывает"

"... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили, - добавила супруга Болотова.

Тело экс-главаря "ЛНР" было направлено на экспертизу в судебный морг.

Как сообщал УНИАН, российские СМИ со ссылкой бывшего «премьер-министра» «ДНР» Александра Бородая и источник проинформировали о смерти Болотова.

Бородай заявил, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. О причинах смерти Болотова не сообщалось.