Смерть первого главаря "ЛНР": жена Болотова подозревает, что его отравили
Супруга первого главаря так называемой Луганской народной республики Елена Болотова заявила сотрудникам правоохранительных органов РФ, что её муж скончался вскоре после того, как выпил чашку кофе в одном из столичных баров во время деловой встречи.
По её словам, накануне смерти Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА (г. Москва), сообщают российские СМИ.
Как отметила Болотова, когда экс-главарь "ЛНР" вернулся после этой встречи домой, через некоторое время он пожаловался жене, что ему стало плохо.
Читайте также"Внезапно стало плохо": в России назвали предварительную причину смерти первого главаря "ЛНР"
"Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?", — рассказала супруга Болотова. — На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится..."
Она рассказала, что все равно решила обратиться за медицинской помощью и пошла в поликлинику, чтобы прикрепить Болотова к медучреждению. Вернувшись домой, она обнаружила экс-главаря "ЛНР" уже в бессознательном состоянии и тут же вызвала бригаду скорой помощи, но к моменту приезда медиков Болотов уже был мёртв.
В то же время, жена Болтова отметила, что на здоровье он особо никогда не жаловался, только иногда "говорил, что сердце покалывает"
"... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили, - добавила супруга Болотова.
Тело экс-главаря "ЛНР" было направлено на экспертизу в судебный морг.
Как сообщал УНИАН, российские СМИ со ссылкой бывшего «премьер-министра» «ДНР» Александра Бородая и источник проинформировали о смерти Болотова.
Бородай заявил, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. О причинах смерти Болотова не сообщалось.