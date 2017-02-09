Ликвидация "Гиви": в "ДНР" якобы установили заказчиков и исполнителей, сообщают российские СМИ

"Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве. Также вышли на след исполнителей - украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях", - сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник в "силовых структурах ДНР".

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Собеседник агентства не исключил, что в случае оказания сопротивления при задержании либо в условиях открытого боя, исполнители ликвидации "могут быть уничтожены".

Как сообщал УНИАН, ранее в "ДНР" заявили, что к ликвидации главаря террористического батальона "Сомали" может быть причастен советник главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк. Последний, в свою очередь назвал подобные обвинения, откровенным дебилизмом.

Напомним, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.