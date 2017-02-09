Топ ликвидированных террористов "русского мира" на Донбассе: видеоподборка

Вчера на тот свет отправился террорист "Гиви", известный своей склонностью издеваться над пленными украинскими солдатами. Его взорвали в собственном кабинете не то с помощью огнемета, не то заложенной за батарею взрывчаткой.

Совсем недавно - каких-то несколько месяцев назад - в лифте своего дома был взорван другой одиозный террорист "Моторолла", который хвастался количеством расстрелянных украинских пленных.

А ведь всего неделю назад загадочно скончался в своей квартире первый главарь "ЛНР" Болотов. Перед смертью он выпил чашку кофе в одном из столичных баров во время деловой встречи.

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Ряды публичных лиц лжереспублик "Л/ДНР" стремительно редеют, и от ликвидации их не спасает любая охрана.

УНИАН подготовил ролик о тех, кого уже отправили на тот свет.