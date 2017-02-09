Фукуяма рассказал, почему украинско-польскому сотрудничеству ничто не угрожает

Проблемы Польши в отношениях с Россией могут служить определенной гарантией сохранности сотрудничества с Украиной. Такое мнение в интервью "Новому времени" высказал известный философ и аналитик из Стэнфордского университета (США) Фрэнсис Фукуяма.

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"Ситуация в Польше ужасна. Нынешнее правительство страдает авторитаризмом, оказывает давление на прессу, пытается заставить оппонентов замолчать, чтобы надолго задержать власть в своих руках. Польское правительство идет путем венгерского Кабмина во главе с Виктором Орбаном", - считает Фукуяма.

"У Польши большие проблемы в отношениях с Россией, и это может послужить гарантией, что до определенной степени польско-украинскому сотрудничеству ничто не угрожает", - подчеркнул философ.

Как сообщал УНИАН ранее, министерство иностранных дел Польши опубликовало секретный документ "Тезисы о политике Республики Польша в России и Украине", датированный 2008 годом, который, как отмечают в ведомстве, "был началом перехода правительства Дональда Туска от проукраинской внешней политики, к политике пророссийской".

В октябре 2015 года были сняты ограничения по секретности документа. При этом, по словам нынешнего главы польского МИД Витольда Ващиковского, с помощью документа, тогдашние чиновники надеялись поднять репутацию на Западе.