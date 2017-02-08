"Откровенный дебилизм": Шкиряк ответил на обвинение в организации ликвидации "Гиви"

16:49, 08 февраля 2017
Общество
5226

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк высмеял "замкомандующего корпусом минобороны" террористической ДНР" Эдуарда Басурина за обвинение в убийстве главаря банды "Сомали" Михаила Толстых по кличке "Гиви".

По словам советника министра, сейчас главари "ДНР" будут говорить, что угодно лишь бы снять с себя ответственность / УНИАН

"Как можно комментировать даже не ересь, а откровенный дебилизм этого террористического пропагандиста Басурина. Я сейчас как раз пребываю в Верховной Раде и, наверное, на реактивном самолете туда быстренько слетал и затесался на территорию расположения банды Сомали", - цитирует Шкиряка Обозреватель.

Читайте такжеВ "ДНР" назвали дату похорон террориста "Гиви"

По словам советника министра, сейчас главари "ДНР" будут говорить, что угодно лишь бы снять с себя ответственность за убийство Гиви. "Странно, что я не завалил его вместе с Геращенко. Если бы они еще об этом заявили, то был бы полный комплект", — резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Басурин заявил, что Шкиряк может быть причастен к ликвидации "Гиви".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ликвидация "Гиви"
Теги: #Гиви#Шкиряк