"Откровенный дебилизм": Шкиряк ответил на обвинение в организации ликвидации "Гиви"

"Как можно комментировать даже не ересь, а откровенный дебилизм этого террористического пропагандиста Басурина. Я сейчас как раз пребываю в Верховной Раде и, наверное, на реактивном самолете туда быстренько слетал и затесался на территорию расположения банды Сомали", - цитирует Шкиряка Обозреватель.

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По словам советника министра, сейчас главари "ДНР" будут говорить, что угодно лишь бы снять с себя ответственность за убийство Гиви. "Странно, что я не завалил его вместе с Геращенко. Если бы они еще об этом заявили, то был бы полный комплект", — резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Басурин заявил, что Шкиряк может быть причастен к ликвидации "Гиви".