"Все ждали, кто поймает букет": реакция соцсетей на похороны боевика "Гиви"
В оккупированном Донецке сегодня прошли похороны ликвидированного командира "батальона Сомали" Михаила Толстых, более известного как "Гиви".
Еще после убийства боевика "Моторолы" в сети начали появляться комментарии, что "Гиви скоро отправится к другу", что и произошло.
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Как известно, "Гиви" закопали рядом с "Моторолой". Пользователи социальных сетей отреагировали на происходящее сегодня в Донецке.
Зря вы на Гиви наговариваете, он культурнее Мотороллы.— Prometheus (@1Prometey) February 10, 2017
Моторолла только раз в театре был.
А Гиви два.
Тогда с Мотороллой и сегодня.
Ну хто там у гиви на похоронах вінок піймав?— Перрі Качкодзьоб (@ua_frame) February 10, 2017
Гиви встретился с Моторолой для обсуждения положения в Донбассе.Стороны пришли к соглашению, что это положение - лежачее— Андрей Томатов (@AVTomatov) February 10, 2017
И все-таки Захаоченко успел поймать букет pic.twitter.com/ZmK7XDCled— Радзiвiл Слуцкi (@patriotbelarus) February 10, 2017
Все ждали, кто на похоронах у Гиви поймает букет.— SobiNews,Com (@SobiNewsCom) February 10, 2017
Т.е. кто будет следующим.
Вопрос - закрыт.https://t.co/BcklA4ztAxpic.twitter.com/0GLUvRxhuh
Гиви похоронили рядом с Моторолой— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) February 10, 2017
это - хорошо, одного грузовика с хлором хватит...
А вы еще переживали, что Гиви и Моторола в Раду попадут по Минску— укроп с ул. Мира (@xy_ukr) February 10, 2017
- А что за аншлаг в Донецком театре?— Госдеп Хохланда (@hohland_gosdep) 10 февраля 2017 г.
- Обгоревший труп показывают
- Ох уж это современное искусство! pic.twitter.com/WsVhz7hWg2
Ну вы поняли: Захарченко поймал на похоронах Гиви венок pic.twitter.com/FxwxTnZmGz— Апостроф (@apostrophe_ua) February 10, 2017
#Гиви,ты че такой грустный?— Дух Дончанина (@ExDonchanin) February 10, 2017
Сегодня в Донецке проходил спектакль с похоронном "гиви", где ранее прошли с успехом похороны "моторолки", ждут "захария" и "плотницкого" pic.twitter.com/4U0v4Tgc0O— Денис Кухманский (@kuxmanskij) February 10, 2017
Представляю как #захарченко#днр последние 2суток обрывает телефон своим кураторам в РФ,умоляя дать гарантии на жизнь,после шмеля для #гивиpic.twitter.com/JxwVLWa2G7— НаТанкеНегрТанцевал (@olegnnn) 10 февраля 2017 г.
Ранее сообщалось, что жителей на церемонию сгоняют - в учебные заведения оккупированных боевиками городов поступило распоряжение выделить людей для поездки на похороны "Гиви".
Как известно, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.