"Все ждали, кто поймает букет": реакция соцсетей на похороны боевика "Гиви"

15:43, 10 февраля 2017
Курьёзы
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В оккупированном Донецке сегодня прошли похороны ликвидированного командира "батальона Сомали" Михаила Толстых, более известного как "Гиви".

dan-news.info

Еще после убийства боевика "Моторолы" в сети начали появляться комментарии, что "Гиви скоро отправится к другу", что и произошло.

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Как известно, "Гиви" закопали рядом с "Моторолой". Пользователи социальных сетей отреагировали на происходящее сегодня в Донецке.

Ранее сообщалось, что жителей на церемонию сгоняют - в учебные заведения оккупированных  боевиками городов поступило распоряжение выделить людей для поездки на похороны  "Гиви".

Как известно, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.

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Новость в сюжете: Ликвидация "Гиви"
Теги: #Моторола#похороны#Гиви