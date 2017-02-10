"Все ждали, кто поймает букет": реакция соцсетей на похороны боевика "Гиви"

Еще после убийства боевика "Моторолы" в сети начали появляться комментарии, что "Гиви скоро отправится к другу", что и произошло.

Читайте такжеВ оккупированном Донецке "Гиви" закопали рядом с "Моторолой" (фото)

Как известно, "Гиви" закопали рядом с "Моторолой". Пользователи социальных сетей отреагировали на происходящее сегодня в Донецке.

Зря вы на Гиви наговариваете, он культурнее Мотороллы.

Моторолла только раз в театре был.

А Гиви два.

Тогда с Мотороллой и сегодня. — Prometheus (@1Prometey) February 10, 2017

Ну хто там у гиви на похоронах вінок піймав? — Перрі Качкодзьоб (@ua_frame) February 10, 2017

Гиви встретился с Моторолой для обсуждения положения в Донбассе.Стороны пришли к соглашению, что это положение - лежачее — Андрей Томатов (@AVTomatov) February 10, 2017

И все-таки Захаоченко успел поймать букет pic.twitter.com/ZmK7XDCled — Радзiвiл Слуцкi (@patriotbelarus) February 10, 2017

Все ждали, кто на похоронах у Гиви поймает букет.

Т.е. кто будет следующим.

Вопрос - закрыт.https://t.co/BcklA4ztAxpic.twitter.com/0GLUvRxhuh — SobiNews,Com (@SobiNewsCom) February 10, 2017

Гиви похоронили рядом с Моторолой

это - хорошо, одного грузовика с хлором хватит... — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) February 10, 2017

А вы еще переживали, что Гиви и Моторола в Раду попадут по Минску — укроп с ул. Мира (@xy_ukr) February 10, 2017

- А что за аншлаг в Донецком театре?

- Обгоревший труп показывают

- Ох уж это современное искусство! pic.twitter.com/WsVhz7hWg2 — Госдеп Хохланда (@hohland_gosdep) 10 февраля 2017 г.

Ну вы поняли: Захарченко поймал на похоронах Гиви венок pic.twitter.com/FxwxTnZmGz — Апостроф (@apostrophe_ua) February 10, 2017

Сегодня в Донецке проходил спектакль с похоронном "гиви", где ранее прошли с успехом похороны "моторолки", ждут "захария" и "плотницкого" pic.twitter.com/4U0v4Tgc0O — Денис Кухманский (@kuxmanskij) February 10, 2017

Ранее сообщалось, что жителей на церемонию сгоняют - в учебные заведения оккупированных боевиками городов поступило распоряжение выделить людей для поездки на похороны "Гиви".

Как известно, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.