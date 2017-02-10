Украина получит безвизовый режим с ЕС к лету - Юнкер
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с Европейским Союзом.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе после встречи с премьер-министр Украины Владимиром Гройсманом.
По словам Юнкера, во время встречи он обсудил с Гройсманом вопрос либерализации визового режима для граждан Украины.
"Мы обсудили вопросы визовой либерализации. Это произойдет к лету", - сказал Юнкер.
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Как известно, президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом уже этим летом.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2016 года Европарламент одобрил предложение о механизме временной остановки действия безвизового режима ЕС с третьими странами.
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Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС. Решение о дате введения безвизового режима с ЕС для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.
Министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что отмена виз для граждан Украины может состояться весной 2017 года.
14 января глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что ожидает официального одобрения механизма временной остановки действия безвизового режима ЕС с третьими странами в феврале-марте.