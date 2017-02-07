Приглашаем посла в Авдеевку: в Раде предлагают бойкотировать прием немецкого посла из-за его заявлений о выборах на Донбассе

Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко предлагает вызвать Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Украине Эрнста Райхеля в МИД Украины для опровержения его заявления о возможности проведения выборов на Донбассе в присутствии российских войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила с трибуны парламента при поддержке около 20 народных депутатов, собравшихся вокруг неё.

Она отметила, что выступает от имени профильного парламентского комитета, а также от комитета по вопросам европейской интеграции.

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По ее словам, вызывает возмущение заявление посла Германии, который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск.

«Такое заявление посла Германии в Украине идет в разрез с официальной политикой Германии, противоречит Минским договоренностям и, в частности, потому, что Германия является активным участником «нормандского формата» и всем усилиями по мирному урегулированию», - сказала Гопко.

Она подчеркнула, что Украина благодарна лично канцлеру Германии Ангеле Меркель и многим депутатам, которые активно поддерживают Украину.

«МИД Украины должен незамедлительно вызвать посла Германии для того, чтобы услышать его опровержение этого заявления, а министр иностранных дел Павел Климкин должен рассказать украинскому парламенту о результатах такого разговора, поскольку это не является официальной позицией Германии», - подчеркнула Гопко.

Она также пригласила посла Германии в Украине поехать на восток Украины, в частности, в Авдеевку, где российские войска обстреливают мирное население.

Гопко также отметила, что к 25-й годовщине открытия немецкого посольства в Украине, которая «как раз сегодня отмечается, посол пригласил на прием очень многих депутатов».

Поэтому депутат призвала народных депутатов «бойкотировать сегодня это мероприятие, не идти на прием к немецкому послу и выразить таким образом свою принципиальную украинскую позицию».

Гопко напомнила, что позиция украинского парламента является четкой - никаких выборов на Донбассе не будет до тех пор, пока «российские войска не уберутся с украинской территории».

Напомним, проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это довольно сложно себе представить - проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при тогдашнем коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его изменению", - отметил посол ФРГ.