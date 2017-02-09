Нардеп-"граффитчик" Гончаренко отказался каяться: надпись на Берлинской стене – нормальная демократическая традиция
Заместитель лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает правильной демонстрацию своей позиции акцией возле посольства Германии в Украине, где он на обломке Берлинской стены написал слово "NEIN" (нет).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента.
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"Это абсолютно нормально - использовать такие вещи, как Берлинская стена для того, чтобы продемонстрировать свою позицию", - сказал Гончаренко.
Он отметил, что "сделал абсолютно правильно, я лично это сделал от себя".
"Я продемонстрировал свои личные (убеждения – УНИАН), но также очень многих людей "красные линии", которые перешел господин посол", - сказал депутат.
Он также отметил, что министерство иностранных дел Германии "не осудило действия и слова собственного посла, поэтому Украине надо защищать свою субъектность".
"Я как народный депутат, народный избранник, имел полное право показать свое отношение. Еще раз: никакого вандализма, повреждения - сегодня там все выглядит так, как было позавчера... Это нормальная демократическая традиция - высказываться, используя такие объекты как Берлинская стена", - считает Гончаренко.
Кроме того, на вопрос, будет ли на заседании фракции высказывалось отношение к этому событию, Гончаренко отметил, что он объяснил там свою позицию.
"Какого решения фракция не принимала..., я народный депутат Украины. у меня есть собственное мнение, собственная позиция - и я ее выразил своими действиями", - отметил Гончаренко.
Как сообщал УНИАН, 8 февраля Гончаренко на обломке Берлинской стены возле Посольства Германии в Киеве написал слово "NEIN" ("нет"). Как пояснил депутат, это символическая акция протеста, посвященная высказываниям посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля.
Ранее Райхель заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до вывода оттуда оккупационных российских военных подразделений.
Посольство Германии в Украине назвало повреждение Гончаренко фрагмента Берлинской стены нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.