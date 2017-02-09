Порошенко прокомментировал поступок нардепа Гончаренко у посольства Германии
Президент Украины Петр Порошенко осудил поступок заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, который написал на обломке Берлинской стены слово «NEIN» (нет).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом в Киеве.
«Абсолютно неприемлемо подобное поведение народного депутата. Это его частная позиция, она была осуждена, насколько мне известно фракцией («БПП») и не отражает позицию политической силы», - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Гончаренко на обломке Берлинской стены возле Посольства Германии в Киеве написал слово «NEIN» (нет). Как пояснил депутат, это символическая акция протеста, посвященная высказываниям посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля.
Ранее Райхель заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до вывода оттуда оккупационных российских военных подразделений.
Посольство Германии в Украине назвало повреждение Гончаренко фрагмента Берлинской стены нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.