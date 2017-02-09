Порошенко прокомментировал поступок нардепа Гончаренко у посольства Германии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом в Киеве.

«Абсолютно неприемлемо подобное поведение народного депутата. Это его частная позиция, она была осуждена, насколько мне известно фракцией («БПП») и не отражает позицию политической силы», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Гончаренко на обломке Берлинской стены возле Посольства Германии в Киеве написал слово «NEIN» (нет). Как пояснил депутат, это символическая акция протеста, посвященная высказываниям посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля.

Ранее Райхель заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до вывода оттуда оккупационных российских военных подразделений.

Посольство Германии в Украине назвало повреждение Гончаренко фрагмента Берлинской стены нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.