СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля

Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Она отметила, что решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину любого лица принимается с учетом сочетания безопасности и международных факторов.

«Именно под этим углом Служба безопасности Украины анализирует ситуацию в отношении лиц, которым запрещается въезд в наше государство, и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Украины», - пояснила Гитлянская.

По словам спикера СБУ, украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично предоставил антиукраинским маршам в городе. «Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме», - заявила она.

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«Мы также понимаем, что запрет въезда мэру Перемышля активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей. Уверены, что эта ситуация не помешает развитию двусторонних отношений с братским польским народом», - добавила Гитлянская.

Ранее Гитлянская сообщала, что Служба безопасности и Министерство иностранных дел прорабатывают вопрос отмены запрета на въезд в Украину мэру Перемышля Роберту Хоме.

Как сообщал УНИАН, СМИ сообщили, что отмена запрета на въезд в Украину мэру Перемышля стала возможной благодаря вмешательству президента Петра Порошенко.

10 декабря 2016 года в польском Перемышле участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали "Смерть украинцам". Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что антиукраинский инцидент во время марша в Перемышле является провокацией, "в которой есть рука Кремля".

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17 декабря мэра Перемышля Роберта Хому, который должен был прибыть во Львов, не впустили на территорию Украины. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на 5 лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни. "Запретили в 2016 году на 5 лет за деятельность, направленную во вред государственной безопасности Украины, а также в интересах обеспечения национальной безопасности и в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины", - уточнила Гитлянская.

18 января Посольство Польши направило в МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну мэру Перемышля. Вице-министр иностранных дел Польши заявил Ян Дзедзичак заявил, что, по его информации, СБУ имела сомнения относительно позиции мэра Хомы. «Эта аргументация непонятна, странна и неприемлема», - отметил вице-министр. Также он заявил, что решение о запрете, выданное мэру Перемышля, вредит польско-украинским отношениям. По его словам, если украинская сторона не отменит этого решения, то представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве. Вице-министр сообщил, что таким будет только начало польской реакции, которая будет иметь действительно серьезные последствия.

Вместе с этим председатель СБУ Василий Грицак убежден, что запрет на въезд в Украину мэру Перемышля будет иметь позитивные последствия для него. "Мы действительно в курсе жестких заявлений МИД Польши, но я хочу отметить, что мэр города Перемышль дал оценку тому, что происходило в городе Перемышль и осудил акты, которые были совершены участниками акции, так сказать, недружественные для Украины. И я думаю, что это (запрет на въезд в Украину - УНИАН) будет иметь определенные позитивные последствия для него, и сейчас этот вопрос находится в ведении внешнеполитического ведомства нашего государства", - сказал он журналистам накануне.