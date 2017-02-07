Немецкого посла вызвали в МИД из-за его некорректных высказываний

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла ФРГ Эрнста Райхеля для объяснения своих заявлений относительно урегулирования ситуации на Донбассе и проведения там выборов. Об этом Европейской правде рассказали в МИД.

"Посол Федеративной республики Германия приглашен в МИД для получения объяснений относительно его высказываний, опубликованных в интервью изданию РБК-Украина", - заявила руководитель пресс-службы министерства Елена Ващенко.

В то же время Ващенко не уточнила, какое именно высказывание должен объяснить немецкий посол.

"Там ряд некорректных высказываний", - объяснила она.

Также в МИД заявили, что удивлены подобными высказываниями, которые расходятся с публичной позицией Берлина и звучат от Эрнста Райхеля не впервые.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.

Позже, в ВР предложили нардепам бойкотировать прием германского посла за его заявления о выборах на Донбассе. Также парламентарии призвали украинское МИД вызвать посла Германии и получить объяснения такого заявления.