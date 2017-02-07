"Фарсов достаточно!": Климкин отреагировал на скандальное заявление посла ФРГ по выборам на Донбассе

Об этом он написал в собственном Twitter.

"Два избирательных фарса под дулами российских автоматов – имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Фарсов довольно!" – отметил он.

Два избирательных фарсы под дулами российских автоматов - имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Фарсов достаточно! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 февраля 2017 г.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.

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Позже, в ВР предложили нардепам бойкотировать прием германского посла за его заявления о выборах на Донбассе.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла ФРГ Эрнста Райхеля для объяснения своих заявлений относительно урегулирования ситуации на Донбассе и проведения там выборов.

Райхель и ранее неоднократно заявлял, что выборы на Донбассе при определенных условиях могут быть проведены до установления контроля Украины над оккупированными территориями. В частности об этом он говорил во время визита в Харьков 14 декабря 2016 и в интервью Радио Свобода от 21 декабря 2016 года.