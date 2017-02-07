"Фарсов достаточно!": Климкин отреагировал на скандальное заявление посла ФРГ по выборам на Донбассе
Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на предложенную послом Германии в Украину Эрнстом Райхелем идею о проведении выборов на Донбассе до ухода оттуда российских войск.
Об этом он написал в собственном Twitter.
"Два избирательных фарса под дулами российских автоматов – имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Фарсов довольно!" – отметил он.
Два избирательных фарсы под дулами российских автоматов - имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Фарсов достаточно!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 февраля 2017 г.
Как сообщал УНИАН, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.
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Позже, в ВР предложили нардепам бойкотировать прием германского посла за его заявления о выборах на Донбассе.
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла ФРГ Эрнста Райхеля для объяснения своих заявлений относительно урегулирования ситуации на Донбассе и проведения там выборов.
Райхель и ранее неоднократно заявлял, что выборы на Донбассе при определенных условиях могут быть проведены до установления контроля Украины над оккупированными территориями. В частности об этом он говорил во время визита в Харьков 14 декабря 2016 и в интервью Радио Свобода от 21 декабря 2016 года.