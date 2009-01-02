Ющенко обжалует в КС норму бюджета-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд для решения вопроса о соответствия Конституции Украины статьи 86 Закона "О Государственном бюджете на 2009 год" (относительно ограничения права Национального банка единолично осуществлять рефинансирование коммерческих банков).

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Пресс-служба напоминает, что частью первой статьи 86 Закона право осуществлять рефинансирование коммерческих банков предоставлено Национальному банку Украины вместе с Кабинетом министров Украины. Также частью второй статьи 86 Закона остановлено действие части второй статьи 36 и пункта 1 части первой статьи 42 Закона Украины "О Национальном банке Украины" относительно установления и изменения ставки рефинансирования и определения порядка предоставления кредитов коммерческим банкам для поддержки ликвидности (рефинансирования коммерческих банков) Национальным банком Украины единолично.

В своем конституционном представлении Президент опирается на предыдущие решения КС, в которых суд пришел к выводу, что остановка законом о государственном бюджете Украины действия других законов Украины, внесение изменений в другие законы Украины, установление иного (дополнительного) правового регулирования отношений, чем предусмотрено законами Украины, не соответствует ряду норм Конституции Украины.

Президент просит КС признать не соответствующей Конституции Украины (неконституционной) статью 86 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год".

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению Президент уполномочил заместителя главы Секретариата Президента Украины - Представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марину СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». 29 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал бюджет.

Статья 86 госбюджета на 2009 год обязывает Национальный банк Украины согласовывать порядок рефинансирования коммерческих банков с Кабинетом министров.