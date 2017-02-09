Сегодня Рада может рассмотреть законопроект о КСУ (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также планируется включение в повестку дня и принятие решения по правительственному законопроекту, касающемуся механизма взыскания необоснованных активов в пользу государства в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, сегодня депутаты рассмотрят проект постановления об обращении Верховной Рады «Об окончательном отчете ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации в 2016 году».

Также будет рассмотрен проект постановления об определении кандидатуры в конкурсную комиссию по отбору кандидата в члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Запланирован к рассмотрению и ряд вопросов местного самоуправления, вопросы назначения внеочередных местных выборов, а также ряд вопросов аграрной политики.