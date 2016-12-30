МИД Украины настаивает на нелегитимности выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД после обнародования окончательного отчета миссии ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека) по наблюдению за выборами депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ 18 сентября 2016 года.

"В связи с обнародованием окончательного отчета миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в РФ 18 сентября 2016 года МИД Украины в очередной раз привлекает внимание к нелегитимности выборов в Государственную думу Федерального собрания РФ, которые были проведены на территории временно оккупированных Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь и грубо нарушают украинское законодательство и международное право", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в полном соответствии с основополагающими принципами ОБСЕ, Бюро демократических институтов и прав человека не проводило избирательного наблюдения на временно оккупированном Россией Крымском полуострове, о чем отмечается в окончательном отчете миссии.

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"Призываем БДИПЧ/ОБСЕ и в дальнейшем соблюдать последовательность и приверженность международному праву и уважению принципов суверенитета и территориальной целостности государств ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выводы ОБСЕ/БДИПЧ доказывают, что выполнение Россией своих демократических обязательств находится под угрозой, избирательная среда подверглась негативному влиянию из-за использования административного ресурса, ограничения основополагающих свобод и политических прав, жесткого контроля над СМИ и усиления притеснений гражданского общества.

В связи с этим дипломаты заявили, что на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины и грубого нарушения норм и принципов международного права, парламентские выборы в РФ в очередной раз показали существенное отклонение Россией от выполнения обязательств ОБСЕ.

"Критическая ситуация в сфере прав человека и демократических свобод в РФ требует надлежащего мониторинга и реагирования со стороны БДИПЧ ОБСЕ и других институтов Организации с целью побуждения соблюдения Россией взятых международных обязательств", - подчеркнули в МИД.

"В этом контексте напоминаем также, что из-за нелегитимности проведения российских парламентских выборов в оккупированном Крыму Верховная Рада Украины правомерно и обоснованно поставила под сомнение легитимность полномочий всей Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва. При этом Украина и ее иностранные партнеры осудили организацию оккупационными властями на украинском полуострове незаконного голосования 18 сентября 2016 года и пополнили санкционные списки именами тех, кто был избран и принимал участие в этом избирательном фарсе", - подчеркнули в министерстве.