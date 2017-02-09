В Сенате США лоббируют расширение санкций против России - СМИ (видео)

Кроме того, там готовится еще один документ, содержание которого вряд ли обрадует Кремль, говорится в сюжете ТСН.

О намерении сблизиться с Россией накануне в интервью говорил президент Дональд Трамп. Эту мысль развил и вице-президент Майк Пенс. "Президент не позволит аргументам прошлого воспрепятствовать возможному сотрудничеству с Россией и с президентом Путиным в будущем. У нас есть общие интересы в борьбе с "Исламским государством", - отметил последний.

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Стать на этом пути призван законопроект, который республиканец Джон Маккейн начал готовить еще до инаугурации Трампа. В сенат его внесли республиканцы Линдси Грэхам и демократ Бен Кардин вместе с группой единомышленников. "Акт о рассмотрении России" должен заставить Белый дом подробно отчитываться перед сенаторами в случае, если президент захочет отменить санкции. Чтобы преодолеть вето, он должен набрать 67 голосов. Проголосуют за документ в течение трех месяцев, но когда именно – еще неизвестно. Вместе с тем в Сенате уверены, что у документа есть большие шансы быть принятым, ведь Россию там не любит большинство представителей. "Я думаю, в случае реальной угрозы снятия санкций и вынесения неуважения к суверенитету Украины, в Сенате наберется нужное даже для преодоления вето количество голосов", - считает сенатор Марко Рубио.

Тем временем американские СМИ получили информацию о том, что более десяти сенаторов из обеих партий тихо лоббируют еще один законопроект, который расширит антироссийские санкции. Все это нужно для того, чтобы не дать президенту, который оскорбил многих сравнением преступлений и убийств режима Путина и его солдат с действиями американских военных и политиков, сделать резкий внешнеполитический поворот.

Ранее УНИАН сообщал, что в Конгрессе США намерены представить законопроект по ужесточению процедуры снятия санкций с РФ администрацией президента. Документ предусматривает необходимость Белому дому подробно разъяснить причины снятия антироссийских санкций, если он примет такое решение. После этого в течение 120 дней Конгресс может проголосовать против подобных мер.