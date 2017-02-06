В США четко понимают, что в Украине происходит российская агрессия – представитель президента в ВР
Представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов подчеркивает, что в США есть четкое понимание того, что в Украине происходит российская агрессия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.
По словам Герасимова, он присутствовал на многих встречах в Конгрессе и Сенате США, и услышал там “четкое понимание, что это российская агрессия”.
“Никаких двойных стандартов, там нет ни одной мысли. И даже мы сегодня слышим уже от официальных лиц новой администрации (президента США Дональда Трампа), что это прямое влияние России на эту войну”, - сказал он.
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Как отметил Герасимов, также в США “есть четкая положительная оценка тех усилий, которые за последние два года были сделаны в борьбе с коррупцией”.
Как сообщал УНИАН, вице-президент США Майк Пенс заявил в интервью ABC News, что вопрос относительно санкций против России будет решен в ближайшие месяцы и будет зависеть от поведения Москвы.
"Это вопрос, который будет решен в ближайшие месяцы", – ответил Пенс на вопрос, будут сохранены санкции в отношении России, пока она нарушает соглашение о прекращении огня в Украине.