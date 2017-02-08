В деле об убийстве Шеремета до сих пор нет подозреваемых – полиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Главного следственного управления - заместитель руководителя Национальной полиции Александр Вакуленко.

"Если мы говорим о подозреваемых, то на сегодняшний день ни одному человеку не вынесено и не объявлено о подозрении", - сказал Вакуленко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, что касается убийства журналиста.

Сегодня, 8 февраля, министр сообщил, что следствие продолжает рассматривать четыре версии убийства Шеремета, но версия профессиональной деятельности является приоритетной.