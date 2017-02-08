Порошенко о письме от Сущенко: очень тронут сильной позицией сильного человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня на встрече с семьей журналиста - женой Анжелой, дочерью Юлией и сыном Максимом.

Порошенко подчеркнул, что и он, как президент, и правительство, Министерство иностранных дел, по его поручению, делают все возможное для скорейшего возвращения Сущенко домой.

«Ему сейчас очень нелегко. Он проходит через страшные испытания. Но то, как он себя держит, является образцом для многих», - добавил глава государства.

Президент выразил убеждение, что как настоящий патриот Сущенко достойно выдержит все испытания и как высококвалифицированный журналист после возвращения на Родину расскажет правду о всех событиях.

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Президент также поделился впечатлениями от письма журналиста, которое получил.

«Был очень тронут сильной позицией сильного человека, сильного мужчины, сильного украинца. Вы имеете все основания очень гордиться вашим отцом и равняться, быть похожими на него, когда вырастете», - сказал Порошенко, обращаясь к детям журналиста.

Жена Романа Сущенко Анжела поблагодарила главу государства за то, что он беспокоится о судьбе журналиста и его семьи, и они не остались один на один с бедой.

«Нам очень приятно, что вся Украина, все хотят, чтобы наш папа вернулся поскорее домой», - сказала она.

Анжела Сущенко отметила, что ее муж Роман, задержанный незаконно только за то, что он искренне беспокоится о судьбе Украины.

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«Все это - за его гражданскую позицию. Не смотря на то, что он работал в командировке, его душа и сердце всегда были в Украине», - сказала она.

На память о встрече Порошенко вручил сыну журналиста Максиму часы от президента Украины.

«Эти часы я собирался вручить твоему отцу. Он точно их получит, но если ты позволишь – я отдаю их тебе на хранение. Ты их будешь носить и молиться, чтобы отец скорее вернулся домой», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Сущенко написал письмо к Порошенко и заявил, что его арест в России является политически мотивированным, попросив президента содействовать его освобождению.

ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала собственного корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющих государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

По решению Лефортовского суда Москвы, Сущенко будет оставаться под стражей до 30 апреля.