Глава МИД Турции 9-10 февраля посетит Украину

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на МИД Турции.

Чавушоглу и его украинский коллега Павел Климкин рассмотрят все аспекты двусторонних отношений и обсудят новые возможности сотрудничества.

"Кроме того, обе стороны будут иметь всесторонний обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам с особым акцентом на положение крымских татар, а также недавние события в восточных областях Украины", - отметили в МИД Турции.

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Двухдневный визит Чавушоглу совпадает с 25-летием установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной.

Кроме того, на время визита министра приходится пятая встреча Совместной группы стратегического планирования Украины и Турции.