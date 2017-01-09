Турция не признает аннексию земель Украины, несмотря на сотрудничество с РФ - глава МИД

15:28, 09 января 2017
Политика
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Сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии.

Мевлют Чавушоглу / REUTERS

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на IX конференции послов в Анкаре, передает турецкое агентство Anadolu.

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Он считает, что диалог с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов.

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Теги: #Россия#Турция