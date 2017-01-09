Турция не признает аннексию земель Украины, несмотря на сотрудничество с РФ - глава МИД

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на IX конференции послов в Анкаре, передает турецкое агентство Anadolu.

Читайте такжеКлимкин осудил убийство посла России в Турции

Читайте такжетерриториальную целостность Украины и Грузии

Он считает, что диалог с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов.