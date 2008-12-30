Конституционный суд получил жалобу Ющенко на Тимошенко

В Конституционный Суд Украины сегодня поступило конституционное представление Президента Украины по поводу соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Государственной программы введения цифрового телерадиовещания» от 26 ноября 2008 года № 1085.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, согласно с Регламентом суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «Об остановке действия постановления Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2008 года №1085», которой была утверждена Государственная программа введения цифрового телерадиовещания и предоставил ряд поручений по поводу обеспечения выполнения данной программы.

Президент считает, что переход от аналогового к цифровому телерадиовещанию без надлежащей государственной поддержки социальной составляющей такого процесса, учитывая социальную значимость эфирного наземного телевидения, приведет к ограничению доступа граждан к информации.