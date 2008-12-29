Луценко хоть сейчас дадут на подпись документы о продаже оружия

Заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО считает, что предоставление гражданам разрешений на покупку травматического оружия не приведет к ухудшению криминогенной ситуации в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Что это даст – будем анализировать, увидим. Я не думаю, что это повлияет на рост преступности», - сказал А.САВЧЕНКО.

При этом он отметил, что в МВД практически завершена разработка соответствующего нормативного акта, согласно которому гражданам будет разрешено покупать травматическое оружие.

«Я готов его хоть завтра отдать министру на подпись», - сказал А.САВЧЕНКО, отметив, что, учитывая новогодние каникулы, этот ведомственный акт необходимо еще будет согласовать в Министерстве юстиции и нескольких других ведомствах, а потому окончательно он может вступить в действие не раньше конца января.

Как сообщалось, 25 декабря в эфире «5-го канала» министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сказал: "Мы решили подготовить документы, чтобы разрешить всем без исключения категориям граждан, кроме наркоманов и алкоголиков, свободно приобрести пистолет травматического несмертельного действия... Надеюсь, уже в январе вопрос будет юридически урегулирован, и каждый сознательный гражданин, который имеет возможность купить такой пистолет в магазине, а затем зарегистрировать в разрешительной системе МВД, получит такую возможность".