Ивано-Франковская краевая организация НРУ получила нового голову

Исполняющим обязанности председателя Ивано-Франковской краевой организации Народного Руха Украины вместо Романа ТКАЧА избран Ярослав ЕФИМЧУК.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской краевой организации НРУ, в субботу, 27 декабря, состоялась внеочередная конференция организации, на которой исполняющим обязанности председателя облорганизации избран Я.ЕФИМЧУК, который до этого был заместителем председателя краевой организации и возглавлял Тисменицкую районную организацию НРУ.

На конференции также принято заявление о поддержке действий и государственной позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Представители краевой организации снова высказались против блокировки НРУ с БЮТ.

Второй этап конференции планируется провести после всеукраинского съезда партии.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Р.ТКАЧ заявил о приостановке членства в Народном Рухе Украины. Свое решение Р.ТКАЧ мотивировал несогласием с позицией руководства партии, которое, по его словам, «в последнее время действует в фарватере политики лидера БЮТ»

21 декабря Центральный провод НРУ принял решение считать председателя Ивано-Франковской краевой организации НРУ выбывшим из Руха по собственному заявлению.