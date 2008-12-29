В Украине зарегистрировали 160-ю партию

Министерством юстиции Украины зарегистрирована политическая партия «Правда».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, партия «Правда» стала 160-й партийной организацией, зарегистрированной в Украине.

Согласно информации, предоставленной в Минюст, решение об образовании политической партии „Правда” было принято Учредительным съездом и 1-м (внеочередным) съездом партии, которые состоялись, соответственно, 20 июня 2008 года и 17 ноября 2008 года.

Руководителем партии был избран Евгений Хоменко (на днях трагически погиб).