Литвин в Москве начал с «критической точки замерзания»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН и председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борис ГРЫЗЛОВ договорились о проведении в январе 2009 года заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского парламента, об этом шла речь на встрече В.ЛИТВИНА с Б.ГРЫЗЛОВЫМ.

В начале встречи Б.ГРЫЗЛОВ поздравил В.ЛИТВИНА с избранием на должность председателя Верховной Рады Украины, отметив, что это «добавляет оптимизма» перспективам налаживания диалога между нашими государствами.

Председатель Госдумы отметил, что сейчас украинско-российские отношения, в том числе на межпарламентском уровне, «находятся не в лучшем состоянии». «Сегодня мы могли бы говорить о том, как эти отношения восстановить и начать наращивать», - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

По его мнению, проблемными вопросами двусторонних отношений являются перспективы вступления Украины в НАТО, поддержка со стороны Украины Грузии в российско-грузинском конфликте, вопросы Голодомора и пребывания Черноморского флота в Украине, пакет экономических вопросов.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины предложил перевести решение всех проблемных вопросов в практическую плоскость, «разрушая фантомы реальной работой». В.ЛИТВИН отметил, что украинско-российские отношения являются одним из основных вопросов, волнующих украинское общество. При этом он высказал мнение, что нормализация отношений «успокоит людей» как в Украине, так и в России.

Председатель Верховной Рады заявил, что первым шагом на пути сдвига двусторонних отношений с «критической точки замерзания» должно стать возобновление работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации. В.ЛИТВИН напомнил, что заседания комиссии не проходили в течение последних двух лет, и предложил провести ее восьмое заседание уже в середине января 2009 года. В свою очередь, Б.ГРЫЗЛОВ поддержал инициативу В.ЛИТВИНА, предложив провести заседание в Москве.

Межпарламентская комиссия, считает В.ЛИТВИН, прежде всего, должна провести инвентаризацию проблемных вопросов украинско-российских отношений и наметить последовательность их решения. Он также отметил, что депутатская группа Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Российской Федерацией насчитывает одну треть депутатского корпуса, подчеркнув, что «это еще один инструмент, который необходимо задействовать в налаживании межпарламентских отношений».

Касаясь темы евроатлантической интеграции Украины, В.ЛИТВИН отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО не является приоритетным и актуальным для украинских граждан. Его личная позиция заключается в том, что Украина должна поддерживать свой нейтральный статус. «Моя позиция заключается в том, что безопасность страны, прежде всего, определяется отношениями с соседями. Если они будут налаженными и конструктивными, это создаст ключевой пояс безопасности страны, - отметил спикер. - В этот период, когда все страны страдают от кризиса, должны проявиться искренняя дружба и поддержка между нашими странами».

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что, несмотря на ухудшение двусторонних отношений на политическом уровне, двустороннее сотрудничество в экономической сфере развивается успешно и динамично. В свою очередь, Б.ГРЫЗЛОВ отметил, что минувший год был «рекордным» по уровню товарооборота между нашими странами.

Во время встречи также состоялся обмен опытом борьбы с финансово-экономическим кризисом на законодательном уровне, обсуждались вопросы пограничного сотрудничества и широкий круг гуманитарных вопросов.