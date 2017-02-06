В ВР готовят обращение к иностранным парламентам по эскалации агрессии России против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента сообщила председатель комитета Анна Гопко.

«Комитет сейчас готовит обращение Верховной Рады к парламентам иностранных государств и международным организациям по осуждению эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», - сказала Гопко.

Она подчеркнула, что этот вопрос является чрезвычайно важным, и комитет просит его рассмотреть, возможно, уже завтра.

Читайте такжеВ ОБСЕ назвали причины обострения конфликта на Донбассе

Как сообщал УНИАН, 29 января 2017 года российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в 23:00 в результате обстрелов были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

В воскресенье, 5 февраля, ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линий электроснабжения к Авдеевке.

По данным Минобороны, по состоянию на 6 февраля ситуация на флангах Авдеевки, в частности в районах Каменки и позиций шахта Бутовка, остается крайне неспокойной.

«Как и прежде, оккупанты не оставляют своих агрессивных намерений. Массово применяется тяжелое оружие, которое противник сосредоточил на передовой, а также в своей прифронтовой полосе», - отметил представитель ведомства по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Всего в течение суток на Донецком направлении произошло 26 вражеских обстрелов, 17 из которых - с использованием тяжелого вооружения.