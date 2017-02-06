Парубий надеется на предоставление статуса участников боевых действий для активистов Майдана
Парубий заявил, что ожидает рассмотрения соответствующего законопроекта на следующей неделе.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий для участников Евромайдана. Об этом спикер парламента написал на своей странице в Twitter.
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При этом, Парубий заявил, что надеется на рассмотрение документа на следующей неделе.
Я надеюсь, что Парламент @verkhovna_rada этой неделе рассмотрит Законопроект, который предоставит статус участников боевых действий-участникам #Майдан— Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 6 февраля 2017 г.
Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве суд отказался взять под арест экс-«беркутовцев», которых обвиняют в разгоне студенческого майдана. Соответствующее решение вынес Шевченковский райсуд Киева.
Отмечается, что дело Дидюха и Антонова рассматривали сегодня, потому что на последние заседания они не являлись, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Бывшие бойцы «Беркута» даже подтвердили это соответствующими справками.