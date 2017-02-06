Парубий надеется на предоставление статуса участников боевых действий для активистов Майдана

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий для участников Евромайдана. Об этом спикер парламента написал на своей странице в Twitter.

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При этом, Парубий заявил, что надеется на рассмотрение документа на следующей неделе.

Я надеюсь, что Парламент @verkhovna_rada этой неделе рассмотрит Законопроект, который предоставит статус участников боевых действий-участникам #Майдан — Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 6 февраля 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве суд отказался взять под арест экс-«беркутовцев», которых обвиняют в разгоне студенческого майдана. Соответствующее решение вынес Шевченковский райсуд Киева.

Отмечается, что дело Дидюха и Антонова рассматривали сегодня, потому что на последние заседания они не являлись, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Бывшие бойцы «Беркута» даже подтвердили это соответствующими справками.