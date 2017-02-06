Совет ЕС сегодня обсудит обострение ситуации на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН, украинский вопрос стоит первым в повестке дня заседания, которое пройдет под председательством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

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"Совет обсудит ситуацию в Украине. Министры оценят прогресс выполнения повестки дня реформ в Украине за последний год и поддержку ЕС в выполнении Минских договоренностей", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Также предметом обсуждения будет обострение ситуации на Донбассе. Об этом ранее сообщил высокопоставленный европейский чиновник. "Я абсолютно уверен, что этот вопрос будет обсуждаться. Мы отслеживаем ситуацию с большим беспокойством. Ситуация действительно ухудшилась", - сказал он.

На повестке дня также вопросы Египта, Ливии, беженцев и мирного процесса на Ближнем Востоке.