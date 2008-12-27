Литвин: нельзя допустить ситуации 2004 года

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что парламенту удалось остановить политический кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на итоговой пресс-конференции «Итоги работы за 2008 год и задачи Верховной Рады Украины на 2009 год».

„Удалось остановить политический кризис, и остановили мы его в парламенте. Мы остановили политический кризис. Если более реалистично говорить - приостановили”, - сказал он.

Спикер отметил, что только 15% негативного влияния на экономическую ситуацию в стране принадлежит мировым тенденциям. Остальные – из-за внутреннего политического кризиса.

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что сегодня нельзя допустить раскола страны, нельзя допустить ситуации 2004 года, когда часть государства говорила, что будет выполнять указания одного кандидата в Президента, другая – другого. „А такая угроза сегодня есть”, - отметил он.

Он считает, что необходимо консолидировать политикум, а также подчеркнул важность соблюдения норм украинского законодательства всеми.

Подытоживая год в целом, В.ЛИТВИН отметил, что, вспоминая о позитивах текущего года, нельзя выделить что-то яркое. По его словам, это был год политического противостояния. Но страна, простые люди жили, работали. „Люди держат на себе страну и весь политикум”, - сказал спикер. Он прогнозирует, что такая тенденция продолжиться и в последующие годы. „Наверно, таков у украинцев генетический код”, - сказал он.