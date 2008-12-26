Кто из НУ-НС и ПР голосовал за бюджет-2009 (фамилии)

Верховная Рада с третьей попытки приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Документ набрал 226 голосов “за” при минимально необходимых 226-и.

Единогласно документ поддержали лишь фракции БЮТ и Блока Литвина. Коммунисты так же единогласно не голосовали. Регионалы отдали за бюджет 4 голоса: сработали карточки Василия Грицака, Василия Гуреева, Павла Коржа и Тараса Черновила.

(Напомним, что после первой, вчерашней, попытки принять бюджет регионалы заявили о фальсификации результатов из-за того, что на голосование “за” сработали карточки двух нардепов из их фракции – Василия Горбаля и Сергея Головатого).

Из 72 нардепов фракции НУ-НС проект бюджета поддержали 46. Это: Владимир Арьев, Александр Бондарь, Александр Бобылев, Валерий Борисов, Сергей Василенко, Ольга Герасимьюк, Ирина Геращенко, Юрий Грымчак, Анатолий Гриценко, Андрей Давиденко, Ярослав Джоджик, Мустафа Джемилев, Станислав Довгий, Давид Жвания, Иван Заец, Эдуард Зейналов, Александр Доний, Роман Зварич, Юрий Кармазин, Владислав Каськив, Николай Катеринчук, Юрий Ключковский, Вячеслав Коваль, Александр Клименко, Руслан Князевич, Юрий Костенко, Владимир Марущенко, Кирилл Куликов, Екатерина Лукьянова, Николай Мартыненко, Анатолий Матвиенко, Геннадий Москаль, Александр Омельченко, Игорь Палица, Олег Новиков, Александр Слободян, Юрий Стець, Борис Тарасюк, Сергей Харовский, Виктор Шемчук, Владимир Поляченко, Иван Сподаренко, Тарас Стецькив, Владимир Стретович, Александр Третьяков и Александр Черноволенко.

По данным результатов открытого поименного председательства. Материалы официального сайта Верховной Рады