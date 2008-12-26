ВР приняла бюджет на 2009 год

Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 226 (при необходимых 226 – УНИАН) из 353 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция КПУ. Из фракции Партии регионов “за” проголосовали четверо депутатов - Тарас ЧОРНОВИЛ, Василий ГРИЦАК, Владимир ГУРЕЕВ, Петр КОРЖ.

В полном составе поддержали бюджет фракции БЮТ и Блока Литвина.

Из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» бюджет поддержали 46 депутатов. Не принимали участие в голосовании Иван ПЛЮЩ, Арсений ЯЦЕНЮК, депутаты из группы «Единый Центр» и «За Украину».

В ходе сегодняшней работы в Комитете по вопросам бюджета с участием представителей правительства была достигнута договоренность выделить дополнительно 500 млн. грн. для Министерства внутренних дел. Также было принято решение выделить Министерству обороны Украины дополнительно средства на утилизацию боеприпасов и твердого ракетного топлива, на расселение и обустройство крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины.

Также выделено 100 млн. грн. на строительство моста через Днепр в г. Запорожье.