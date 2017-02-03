Ельченко развенчал российский миф о "мирных шахтерах", которые воюют на Донбассе

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН, во время которого рассматривалась ситуация вокруг Авдеевки.

Он рассказал, что согласно полученной информации, за 15 минут до начала заседания Совета безопасности ООН (2 февраля в 22:00 по Киеву), боевики возобновили обстрелы жилых районов Авдеевки, применяя крупнокалиберную артиллерию.

“Разрушение критической инфраструктуры, и таким образом создание гуманитарной катастрофы, являются террористическими тактиками, направленными, главным образом, против гражданских. Эта тактика стирает миф российской пропаганды о так называемых “мирных шахтерах”, которые воюют против власти с помощью собственных ружей. Местные жители никогда бы не сделали этого своим соседям, но те, кто пришли на украинскую землю как агрессоры - уничтожают украинскую государственность, не колеблясь, разрушать заводы, здания, линии электропередач”, - подчеркнул Ельченко.

В этой связи он сказал, что эта тактика не является новой для российских сил.

Как сообщал УНИАН, постпред Украины в ООН Владимир Ельченко во время заседания Совбеза ООН показал представителю России фото погибшего украинского военного Андрея Кизила и сказал: "Посмотрите в его глаза, вы его убили!".

Также Ельченко отметил, что это не Порошенко поставляет оружие террористам на Донбассе. "Российское оружие убивает украинцев и российские наемники приезжают на восток Украины зарабатывать деньги на убийствах", - заявил постпред Украины.