Суд больше месяца не может избрать меру пресечения для председателя ЦИК Охендовского, заседание в очередной раз перенесли

Рассмотрение апелляционной жалобы относительно меры пресечения председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому перенесено на 13.00 9 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято коллегией судей в связи с тем, что в Апелляционный суд Киева до сих пор не поступили материалы дела из Соломенского районного суда Киева.

Как сообщил журналистам прокурор Максим Кравченко, прокуратура будет настаивать на мере пресечения для Охендовского, который она просила в суде первой инстанции, то есть залог в 1 млн 291 тыс. грн.

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Также Кравченко добавил, что ему не известно, почему в течение более чем месяца (с 21 декабря) материалы дела не дошли до Апелляционного суда. Он также добавил, что обычно этот процесс длится не больше 2 недель.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2016 года Соломенский райсуд избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства, а прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры обжаловали это постановление в Апелляционном суде.

Прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов. Председатель ЦИК уверяет, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины.