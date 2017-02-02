Порошенко посоветовал ЕС создать русскоязычный канал для борьбы с пропагандой РФ

Об этом Порошенко рассказал в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.

"Европейцы должны сопротивляться популистской пропаганде – именно из России. Вам нужна новая коммуникационная стратегия. Хорошо бы посоветовать Европейскому Союзу создать транснациональный телеканал на русском языке. Тогда избиратели российского происхождения в Европейском Союзе больше не могли бы полагаться на пропагандистские телеканалы вроде Russia Today. У вас есть альтернативный источник информации. Это способствовало бы укреплению демократии в Европе", - заявил Порошенко.

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При этом Порошенко уклонился от ответа на вопрос, кого бы он хотел видеть канцлером Германии после выборов 24 сентября – действующего канцлера Ангелу Меркель от ХДС или кандидата от СДПГ Мартина Шульца, бывшего президента Европарламента.

На вопрос, кого он хотел б ы видеть в качестве следующего главы правительства: Ангелу Меркель или Мартина Шульца, он ответил: "Оба блистательны. Я уважаю выбор населения Германии – до тех пор, пока они не голосуют за популистов", - ответил Порошенко.

Также в интервью Порошенко заявил, что украинская власть не ждет военной помощи от Запада, ведь Украина, по его словам, может бороться за свою независимость собственными силами.