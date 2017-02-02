Нардепы из НФ отправили гумпомощь для жителей Авдеевки

Жители города, которые оказались в условиях гуманитарной катастрофы из-за активизации войск агрессора, получат более тысячи одеял, генераторы и другие необходимые вещи. Груз закуплен на средства членов партии «Народный фронт и отбыл в сопровождении народных депутатов.

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«По состоянию на сегодня город Авдеевка из-за обстрелов со стороны российских оккупационных войск оказался на грани гуманитарной катастрофы. Люди лишены тепла, жилья и возможности нормально продолжать жизнь», - заявил первый заместитель руководителя фракции «Народный фронт» в Верховной Раде Андрей Тетерук.

«Сегодня украинцы пытаются помочь тем, кто страдает от агрессии Российской Федерации. «Народный фронт» присоединился к этой помощи, предоставляя теплые одеяла, бензопилы, генераторы и другие вещи, которые помогут жителям Авдеевки пережить зимние дни и ночи», - отметил он.

Андрей Тетерук подчеркнул, что, объединившись, украинцы способны преодолеть любые проблемы, вызванные оккупацией со стороны России.

«Для меня лично очень важно видеть, как в сложных условиях в очень сжатые сроки мы способны сплотиться и принять решение, как и что надо делать – от правительства и политических партий до простых граждан. Это очень важно – объединенными усилиями оказывать сопротивление российской оккупации», - подчеркнул представитель «Народного фронта».

«Я искренне верю, что наши действия, направленные на объединение нашей нации, помогут нам победить врага, выбросить его с украинской земли и вместе строить Украину», - подчеркнул Андрей Тетерук.