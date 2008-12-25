Кабмин согласился на увеличение расходов в бюджете-2009

Кабинет министров Украины полностью поддерживает предложения Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, наработанные к проекту государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время рассмотрения в ВР проекта государственного бюджета-2009 заявил заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что с учетом этих предложений соответствующий проект закона может быть принят в первом чтении и в целом.

Он отметил, что, в частности, было согласовано предложение об увеличении на 2,9 млрд. грн. помощи при рождении ребенка

Также учтены расходы в размере 1 млрд. грн. Фонда гарантирования вкладов физических лиц.