Гройсман: Ситуация в Авдеевке остается сложной, обстрелы происходят постоянно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Только что вернулся с коллегами из Авдеевки и хочу проинформировать вас о том, что ситуация остается сложной. В действительности обстрелы происходят постоянно, это чувствуется. Буквально в самом городе интенсивность этих обстрелов достаточно высокая", - отметил Гройсман.

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По его словам, в Авдеевке он провел заседание оперативного штаба, который был сформирован вчера вечером.

"Фактически сегодня все службы знают, что нужно делать, но самое главное сегодня - позаботиться о людях, как о детях, которые находятся в Авдеевке, так и людях уже преклонного возраста", - сказал Гройсман.

Глава правительства сообщил, что прошел по улицам города, и подчеркнул, что "обстановка очень тяжелая".

"Сегодня в квартирах мы поддерживаем еле-еле теплые батареи, чтобы сама система функционировала. Людям очень непросто. Развернули по решению штаба по чрезвычайным ситуациям палатки. В принципе город абсолютно всем обеспечен - продукты питания, палатки для обогрева, и в принципе, мы будем обеспечивать в дальнейшем такую поддержку", - отметил Гройсман.

Также он сообщил, что дал поручение, чтобы на постоянной основе обеспечить людей питьевой и технической водой.