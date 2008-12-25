Яценюк рассказал о капитале, который нужно сохранить

Народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Арсений ЯЦЕНЮК уверен, что национальная идея должна опираться на национальный капитал.

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

В частности, по его мнению, на сегодня в Украине не сформирована национальная идея, которая бы объединила всех. “С сожалением хочу отметить, что у каждого «великого» политика есть своя идея, которую он отождествляет с национальной”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он считает, что национальная идея - это “сохранение языка и культуры, осмысление прошлого и размышления о современном”. В то же время депутат добавил, что это также “сильное государство и сознательный гражданин, гордый тем, что он имеет украинский паспорт”. А.ЯЦЕНЮК отмечает, что “это и семья, которая имеет за что жить, и ребенок, который имеет за что учиться и знает, куда он пойдет работать”.

А.ЯЦЕНЮК уверен, что “национальная идея должна опираться на национальный капитал”. Он считает, что за годы независимости Украины “национальный капитал был сформирован, хотя история его формирования разная”. По словам депутата, сегодня “этот капитал нужно сохранить”. “Сохранить не олигархов, а сохранить украинские активы, которые влияют на экономику и которые позволяют работать сотням тысяч людей”, - отмечает А.ЯЦЕНЮК. В то же время он убежден, что «этот капитал должен иметь равные условия”. По его словам, “ни один из них не должен доминировать и иметь монополию в стране”. “Государство не может жить в зависимости от того, как кто спал ночью и с какими мыслями проснулся”, - добавил А.ЯЦЕНЮК. Он считает, что это в полной мере касается и иностранного капитала.