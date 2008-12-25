Ющенко отбывает на место взрыва

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение вылететь в Евпаторию, где ночью произошел взрыв в жилом доме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Глава государства ознакомится с ходом спасательно-поисковых работ на месте трагедии.

Как сообщалось, взрыв в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года застройки) произошел 24 декабря около 22.00.

По данным МЧС, взрывом разрушено 35 квартир (первый и второй подъезды дома) и повреждены квартиры третьего подъезда.

По состоянию на 07.00 25 декабря погибли 9 человек, из них 1 ребенок. Спасены 20 человек. Под завалами могут находиться 60-62 человека.

На место трагедии уже отбыла сегодня утром премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.