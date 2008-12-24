В БЮТ ответили Ющенко: на воре шапка горит

Нападками на БЮТ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его окружение «хотят прикрыть собственные злоупотребления в земельной сфере и разворовывание государственного имущества», - заявил заместитель руководителя фракции БЮТ Богдан ГУБСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, комментируя вчерашнюю пресс-конференцию В.ЮЩЕНКО, Б.ГУБСКИЙ сказал: «Это связано с тем, что Виктор ЮЩЕНКО на будущих президентских выборах, по всем социологическим исследованиям, войдет, в лучшем случае, в первую пятерку».

«Нападками на БЮТ Президент и его окружение хотят прикрыть собственные злоупотребления в земельной сфере и разворовывание государственного имущества», - сказал он, добавив, что на «на воре шапка горит».

«Подтверждением этому - тот факт, что на прошлой неделе органами МВД был задержан при получении взятки 42 млн. долларов руководитель районной государственной администрации, назначенный лично Президентом ЮЩЕНКО», - сказал депутат.

Он отметил, что это «еще раз подтверждает тот факт, что вся земля Киевской области разворована чиновниками, которые подписывают акты на землю и назначаются Президентом».

Б.ГУБСКИЙ пообещал, что в ближайшее время Блок Юлии Тимошенко обнародует на пресс-конференции документы о конкретных фактах разворовывания земель, на которых стоят подписи людей, назначенных лично Президентом.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее создается сегодня» Президент обвинил правительство и Блок Юлии Тимошенко в незаконных сделках с землей в Киевский области.

«Там работает целая преступная группа под сенью одной политической силы – БЮТ. И пока к уголовной ответственности не будет привлечен депутат этой группы, мы борьбу в Киевской области не выиграем», - сказал Президент.

Он отметил, что все делает для того, чтобы в рамках закона были осуществлены все необходимые шаги и была прекращена преступная деятельность, которая «творится в земельных отношениях и по Киевской области, в частности». «Это работа главы правительства и ее политической силы», - сказал Президент.

По его словам, руководитель управления земельных ресурсов Киевской области был арестован, но под давлением премьера был освобожден. «Делается это ночью, кажется, после 12 часов ночи. Человек, который исполнял обязанности руководителя земельных ресурсов Украины, имеет три судимости – кто его поставил, чье распоряжение?», - спросил В.ЮЩЕНКО.

Президент рассказал, что человек, имеющий большую должность «в одном из ведущих институтов, который занимается планированием земли, является участником преступной группировки, имеет кличку, имеет все, как полагается, и представляет одну политическую силу».

В.ЮЩЕНКО сообщил, что получил десятки обращений от народных депутатов, а также жителей Киевской области, в которых рассказывается о незаконных сделках с землей, а также просят помощи. «Вот все человеческие подписи простого украинского села, где творятся БЮТом через депутата БЮТ и всей иерархии преступления с землей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также сообщил, что на прошлой неделе Генеральная прокуратура подготовила представление об отмене депутатской неприкосновенности и аресте «этого жулика и открытии уголовного дела».