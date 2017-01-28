В НФ заявили о союзе Тимошенко с "Опоблоком", несмотря на обещания не объединять "Батькивщину" с другими политсилами

В «Народном фронте» расценивают заявление Юлии Тимошенко о том, что «Батькивщина» не будет объединяться ни с одной политической силой, как констатацию очевидного факта, что сегодняшний союз Тимошенко с «Оппозиционным блоком» и в дальнейшем будет работать в жесткой спайке и не будет расширять свой состав. Об этом говорится в заявлении политсилы, размещенной на сайте.

«Совместные голосования фракций «Батькивщины» и Опоблоку в парламенте, зафиксированные независимыми мониторинговыми службами, доказывают, что Тимошенко, наконец, осуществила свою давнюю мечту о «ширке» с Партией регионов, причем в идеальных условиях отсутствия у «регионалов» Януковича, который не мог терпеть конкуренции в соревнованиях на лучшего «друга Путина» в Украине. А про прямые отношения и плодотворное сотрудничество Юлии Владимировны с Виктором Медведчуком, кумом российского фюрера, ходят целые легенды», - говорится в сообщении.

В то же время в НФ отметили, что то, что «Батькивщина», наконец, нашла себе истинных союзников, может и является личным успехом Тимошенко, но одновременно - это серьезный вызов для Украины.

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Отмечается, что последнее заявление о возможном снижении тарифов на 100 долларов через неделю «после отставки правительства» - лишнее подтверждение того, что Тимошенко может пообещать все, если есть возможность дорваться до властного кабинета.

Как сообщал УНИАН ранее, о расколе в "Опоблоке" сообщили СМИ. По их данным, уже принято окончательное решение о разделении проекта примерно поровну между двумя группами его главных бенефициаров. Будут созданы две новые политические силы.

Сообщается, что в каждый из политических новообразований войдет примерно по двадцать действующих депутатов от "Опоблоку".

Вероятно, партия на основе группы Ахметова будет насчитывать чуть больше людей. Одну из новых политсил возглавит Юрий Бойко, но, по факту, техническим сопредседателем будет Сергей Левочкин. Рабочий вариант названия – Партия развития Украины. Партия Левочкина-Фирташа-Бойко тесно будет сотрудничать с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.